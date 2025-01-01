Vali Aygöl, Huzurevi Sakinleri ile Yeni Yılı Kutladı
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi, Polis Evi'nde huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek yeni yıl dileklerini ilettiler. Vali Aygöl, büyüklerin hayat tecrübelerinin toplum için değerli olduğunu vurguladı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Polis Evi'nde huzurevi sakinlerini misafir etti.
Samimi ve sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada, Vali Aygöl, yeni yıl dileklerini iletti. Konuşmasında, büyüklerimizin hayat tecrübelerinin ve hayır dualarının topluma kattığı değeri vurguladı. Program, keyifli sohbetlerle devam ederken, huzurevi sakinleri, bu özel davetten duydukları mutluluğu dile getirdi. Vali Aygöl, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel