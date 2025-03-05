PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Katılmazsam namerdim
İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

İsrail'den üst düzey isme suikast: Öldürdük

Vali Aydoğdu, VKS toplantısına katıldı

Vali Aydoğdu, VKS toplantısına katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "2025 Aile Yılı" konulu toplantıya katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "2025 Aile Yılı" konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de hazır bulundu.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla, Bakanlıklar arası yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
img

Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı
img

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

Oyun oynayan çocuklar, hiç unutamayacakları manzara ile karşılaştı
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.