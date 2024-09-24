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Vali Aydoğdu ve Minik Elif'in Yürek Isıtan Diyaloğu

Vali Aydoğdu ve Minik Elif'in Yürek Isıtan Diyaloğu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, minik Elif'in yaptığı deniz kızı resmini alarak ona bir oyuncak bebek hediye etti. Bu sıcacık anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile onu makamında ziyarete gelen minik Elif'in diyalogu yürekleri ısıttı.

A 4 kağıdına çizdiği deniz kızı resmini Vali Aydoğdu'ya hediye eden minik Elif'in şirinliği gözden kaçmadı. Resmi alıp duvara asan Vali Aydoğdu, Elif'e oyuncak bebek hediye etti.

Yaşanan bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aydoğdu, "Deniz! Deniz Balığı! Elif bizi ziyarete geldi. Güzel de bir denizkızı resmi boyamış; deniz balığı da olabilir!

Mahcubiyetten, ne hediye etsek diye düşünürken; hediyesini kendi buldu. Kimin hediyesi güzel diye sormuyoruz tabi" notunu bıraktı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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