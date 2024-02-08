Vali Aydoğdu, trafik kazasında yaralananları ziyaret etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, trafik kazasında yaralanan Teğmen Süleyman Tolga Aydemir ve üniversite öğrencisi Ziban Kavut'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca hastanede tedavi gören diğer vatandaşların aileleriyle de görüşen Vali Aydoğdu, sağlık personellerine teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Teğmen Süleyman Tolga Aydemir ve üniversite öğrencisi Ziban Kavut'u ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, acil şifalar diledi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden vatandaşların aileleri ile de görüşen Vali Aydoğdu, sağlık personellerine de gösterdikleri gayret ve çabalardan dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN