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Vali Aydoğdu Taksicilerle Buluştu

Vali Aydoğdu Taksicilerle Buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, taksicilerle bir araya gelerek mesleklerinin önemine ve her yolculukta taşınan hayat hikayelerine dikkat çekti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu taksicilerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, "Bu sabah Eşot taksi durağında taksici kardeşlerimizle sohbet ederken bir kez daha gördük ki insanın hayatına dokunan her meslek aslında büyük bir hikayedir.

Taksicilerimiz, sadece yolcularını bir noktadan diğerine götürmekle kalmıyor, şehrin sokaklarına, insanların yaşamlarına sessizce tanıklık ediyorlar. Her durakta, her yolculukta bir hayat hikayesi taşınıyor aslında. Onların yorgunluğu, emekleri, şehrimizin hareketliliğine kattıkları anlam büyük ve derindir.

Birbirimize dokunduğumuz, birbirimizin hikayesine saygı gösterdiğimiz sürece, şehrimiz de ruhuyla büyüyecek, daha güçlü adımlarla geleceğe yürüyecek." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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