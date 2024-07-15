Üye Girişi
Haberler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Şehit Mezarlıklarını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'ün ailesini ve mezarını ziyaret ederek dua etti. Vali Aydoğdu, ayrıca Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde hain terör saldırısı sonucu şehit olan 9 vatandaşı da anarak ruhlarına dua etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.

Vali Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz'da FETÖ/ PDY terör örgütünün darbe teşebbüsü sırasında hayatını kaybeden Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'ün ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'ün doğup büyüdüğü Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kurukol köyünde şehit yakınları ile görüşen Vali Aydoğdu, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şeriflerin ardından Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 9 masum vatandaşı mezarları başında andı.

Vali Aydoğdu, "Hain terör saldırısı sonucu şehit olan 9 masum vatandaşımızı rahmetle ve duayla anıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ilelebet sahip çıkacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Aydoğdu Erzincan Terör Yerel Politika Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

Bakmadan Geçme

Rize'de yaş çay bahçesinde ceset! Cesedin kimliği belirlendi mi? Olay ne, ne zaman oldu? Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor? Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti? Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında ve nereli? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı? BİM 16 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 16 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu? EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı? FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faizi indirirse ne olur? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Ben ve Babam-Vatan filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Hava sıcaklığı haberleri 15 Temmuz: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Yüzde kaç nem var? 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 15 TEMMUZ | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!
Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
title