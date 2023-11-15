Vali Aydoğdu şehit annesini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehit Er Ahmet Aytekin'in annesi Hanım Aytekin ve ailesini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehit Er Ahmet Aytekin'in annesi Hanım Aytekin ve ailesini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Şehit Er Ahmet Aytekin'in annesi Hanım Aytekin'in misafiri oldu. Vali Aydoğdu şehit ailesi ile bir süre hasbihalde bulundu. Şehit Er Ahmet Aytekin'in annesine Türk Bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye eden Vali Aydoğdu, ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, "Devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Şehit annesi ise gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti. - ERZİNCAN