Vali Aydoğdu Proje ve Çalışmalara Hız Verilmesi Talimatı Verdi
Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, birim amirleri proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Aydoğdu, projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için talimatlar verdi.
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Gerçekleşen toplantıda, Vali Aydoğdu, birim amirleri tarafından kurumlarınca takip edilen proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Ardından Aydoğdu, devam ettirilen veya planlanan proje ve çalışmaların titizlikle takip edilerek en kısa süre içerisinde bitirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun arttırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha üst noktalara taşınması hususlarında talimatlar verdi. - ERZİNCAN