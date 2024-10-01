Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Terzi Sofrası'nda Buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'la birlikte, 13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan Terzi Sofrasını ziyaret etti.

Hafta içi her gün öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak yemek verilen Terzi Sofrasında öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek alan Vali Aydoğdu, öğrencilerle bir süre hasbihalde bulunarak başarılar diledi. - ERZİNCAN