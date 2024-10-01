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Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Terzi Sofrası'nda Buluştu

Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Terzi Sofrası'nda Buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Terzi Sofrası'nı ziyaret etti ve burada öğrencilere ücretsiz yemek verildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'la birlikte, 13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan Terzi Sofrasını ziyaret etti.

Hafta içi her gün öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak yemek verilen Terzi Sofrasında öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek alan Vali Aydoğdu, öğrencilerle bir süre hasbihalde bulunarak başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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