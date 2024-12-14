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Vali Aydoğdu, Öğrencilerin Davetini Geri Çevirmedi

Vali Aydoğdu, Öğrencilerin Davetini Geri Çevirmedi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilkokul öğrencisi Ömer Taha Kılıç'ın daveti üzerine 'Mesleklerimizi Tanıyoruz Projesi' kapsamında okulu ziyaret etti. Öğrencilerle duygusal anlar yaşayan Vali Aydoğdu, genç neslin önemine vurgu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, meslek tanıtımı için kendisini okula davet eden ilkokul öğrencisi Ömer Taha Kılıç'ın davetini geri çevirmedi.

Erzincan Melikşah İlokulu 3.sınıf öğrencisi Ömer Taha Kılıç "Mesleklerimizi Tanıyoruz Projesi" kapsamında sınıf arkadaşlarına tanıtmak üzere valilik mesleğini seçti. Video kaydı ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan yardım isteyen minik öğrenci Vali Aydoğdu'yu okula davet etti. Minik öğrenciye aynı şekilde video kaydı ile yanıt veren Aydoğdu daveti kabul ederek okula gideceğini söyledi.

Ömer Taha Kılıç'ın daveti üzerine 3/D sınıfını ziyaret eden öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydoğdu duygu dolu anlar yaşadı. Büyüdüğünde Vali olmak isteyen Ömer Taha'nın valilik ile ilgili yaptığı tanıtımı dinleyen Aydoğdu, çok duygulandığını belirterek tüm öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu, öğrencilere ithafen yaptığı konuşmada "Sizler bizim bugünümüz ve yarınlarımızsınız. Ülkemizin yarınlarında sizler olacaksınız. Öğretmenleriniz, sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösteriyor. Kendi kültürünüzü, kendi tarihinizi ve kendi medeniyetinizi çok iyi öğrenin. Ondan sonra da bütün dünyaya entegre olacağız. Dünyadaki bilgi değişiminin teknolojik yeniliklerin hiçbir zaman gerisinde kalmayacağız. Kendi değerlerimizden kopmadan ülkemizi her alanda diğer ülkelerle yarışan ve hatta onların da önüne geçen bir ülke haline getireceğiz." dedi.

Ardından gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyetini dile getiren Aydoğdu, 3/D sınıfı öğretmeni Ayşe Cahyir Köse'yi tebrik ederek özgüvenli ve Türkçe'yi çok güzel kullanan çocuklar yetiştirdiği için kendisine teşekkür etti.

Ziyaretin devamında öğrencilerin taleplerini de dinleyen Aydoğdu, taleplerin yerine getirilmesi için yetkililere talimatlar verdi.

Daha sonra öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Aydoğdu, eğitim öğretim faaliyetleri üzerine öğretmenlerle istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Aydoğdu'yu öğrenciler heyecan ve coşkuyla karşıladı. Öğrencilerin Vali Aydoğdu'ya olan sevgisi gözler önüne serildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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