Vali Aydoğdu, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çağlayan Beldesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve birim amirlerine talimatlar verdi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çağlayan Beldesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarların sorunlarını ve taleplerini belirttikleri toplantıda birim amirlerine gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, muhtarlara toplantıya katıldıkları ve yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel