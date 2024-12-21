Vali Aydoğdu, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çağlayan Beldesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını ve taleplerini belirttikleri toplantıda birim amirlerine gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, muhtarlara toplantıya katıldıkları ve yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. - ERZİNCAN