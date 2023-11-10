Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresini ziyaret ederek toplantı yaptı.

Vali Aydoğdu, İl Özel İdaresinde toplantı yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresini ziyaret ederek toplantı yaptı.

İl Özel İdaresinde incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, daha sonra Vali Yardımcısı/Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve kurum idarecileri ile toplantı yaparak, yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. - ERZİNCAN