Vali Aydoğdu, İl Özel İdaresinde toplantı yaptı
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Yerel Haberler
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresini ziyaret ederek toplantı yaptı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresini ziyaret ederek toplantı yaptı.
İl Özel İdaresinde incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, daha sonra Vali Yardımcısı/Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve kurum idarecileri ile toplantı yaparak, yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel