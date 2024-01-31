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Vali Aydoğdu, "Halk Günü"nde 40 vatandaşı dinledi

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında başvuruda bulunan 40 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu.

Vatandaşların sorunları ve talepleri tek tek dinleyen ve sorunun çözümü veya talebin yerine getirilmesi için hazır bulunan il müdürlerine gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, "Bu toplantıları düzenli olarak yapmaya ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Her bir hemşehrimizi can kulağıyla dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak bizlerin öncelikli görevidir." dedi.

Gerçek değişimin kalpten kalbe dokunarak başladığını, samimiyetle yol aldığını ve sevgiyle kemale erdiğini belirten Vali Aydoğdu konuşmasının devamında, "Vatandaşlarımızın talep ve önerileri, Erzincan'ımızın daha yaşanabilir bir şehir olması için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Onları dinlemek, dertleriyle dertlenmek. Kalplere dokunmak. Çok önemli. Kapımız, tüm vatandaşlarımıza her zaman açık" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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