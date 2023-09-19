Vali Aydoğdu: "Gazilerimiz, sadece kendi zamanlarında değil, ebediyen tarih sayfalarında altın harflerle yazılı kalacaktır"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Gazilerimiz, sadece kendi zamanlarında değil, ebediyen tarih sayfalarında altın harflerle yazılı kalacaktır" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Gazilerimiz, sadece kendi zamanlarında değil, ebediyen tarih sayfalarında altın harflerle yazılı kalacaktır" dedi.

Vali Aydoğdu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazilerimiz, bu ulusun sarsılmaz temelleri üzerinde yükselen kutsal birlik ve bütünlüğü için kanını, gözyaşını, bedenini ve ruhunu feda eden eşsiz kahramanlarsınız. 19 Eylül, sadece bir tarih değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk ordusunun ateşle yoğrulmuş çelikten iradesinin efsaneleştiği anın adıdır.

Bu cennet vatan topraklarında, göğümüzde al yıldızlı bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, gençlerimiz yarının aydınlık ufuklarına umutla bakabiliyorsa bu, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan toprakların ve gazilerimizin sarsılmaz iradesinin sonsuz eseridir.

Tarih boyunca, bu toprakların kucak açtığı her bir evlat, bu mümbit vatanın selameti için amansız mücadeleler verdi, büyük fedakarlıklarda bulundu.

Kahraman ordumuz, milletimizin yürekten inancıyla, el ele, omuz omuza zaferler kazandı. Düşmanın gözlerinde parlayan iştahla, hainlerin bölme hevesiyle ülkemizi işgal etmeye yeltendikleri her an, milletimizin yılmaz ruhu, demir bir duvar gibi karşılarında dimdik durdu. Bu topraklar, kahraman evlatlarının kanıyla sulanarak hainlerin karşısında bir kaleye dönüştü.

Tarihimiz, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan, esareti kabul etmeyen bir milletin destansı hikayesidir. Arif Nihat Asya'nın dillere destan sözleriyle "Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz." Gazilerimiz, bu toprakları korumak adına canını ortaya koyan, her biri birer destan olan kahramanlardır. Bu itibarla gazilerimiz ve aileleri, bu milletin kalbinde sonsuz bir minnetle anılmaktadır.

Sakarya Zaferi'nin ardından TBMM'nin Atatürk'e layık gördüğü ünvanlar, gazilerimize olan sonsuz sevgimizin ve minnetimizin bir yansımasıdır.

Sevgili gazilerimiz, sadece kendi zamanlarında değil, ebediyen tarih sayfalarında altın harflerle yazılı kalacaktır. Sizlere olan minnettarlığımızı kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Allah sizden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, bu topraklar uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." - ERZİNCAN