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Vali Aydoğdu'dan Karla Mücadele Açıklaması

Vali Aydoğdu'dan Karla Mücadele Açıklaması
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Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu. Yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Vali Hamza Aydoğdu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, birim amirlerinin katılımlarıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu ve mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ile acil yardım konuları titizlikle takip edilmekte.

Vali Aydoğdu, "24 Kasım 2024 Pazar günü öğle saatlerinde ilimiz genelinde başlayan ve yoğun şekilde devam eden kar yağışı ve etkili olan tipi nedeniyle Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Vali Aydoğdu, ilimizin genelinde kar yağışının bugün de devam etmesinin beklendiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafiğe çıkacak araçların mutlaka kar lastiği takmaları, zincir, çekme halatı bulundurmaları büyük önem arz etmektedir." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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