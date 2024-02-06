Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, millet olarak karşılaştığımız ve hafızalarımıza kazınan acılarla dolu bir felaketin yıl dönümündeyiz. Tarih boyunca, şanlı direnişlerimiz ve gurur dolu geçmişimizle dolu olan bu topraklarda, birçok felaketle yüzleşmiş, ancak her defasında kenetlenerek, omuz omuza vererek bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış bir milletin evlatlarıyız.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan ve 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, bu zorluklardan yalnızca bir tanesi oldu. Bu felaket, bizlere bir kez daha gösterdi ki; devlet ve millet olarak birlikte hareket ettiğimizde, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, yekvücut olarak dayanışmanın gücüyle her türlü engeli aşabiliriz.

Kerim devletimiz, felaketin ilk anından itibaren, etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde barınma, gıda, giyim ve daha birçok ihtiyaç, "asrın birlikteliği" adı altında, devletimizin ve milletimizin el birliğiyle karşılandı. Devletimiz ve aziz milletimiz; yaraları sarmak, kayıpları telafi etmek için organize bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yaşanan bu büyük kaybın ardından, acılarımızı paylaşarak, birbirimize daha sıkı sarılarak ilerlemek zorundayız. 50 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdik. Her birimiz, tam bir irade, kararlılık ve zorlukların üstesinden gelme azmi ile çalışmaya devam edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızı ve deprem şehitlerimizi asla unutmayacağız.

Unutmayalım ki, birlikte olduğumuz sürece, geleceğe güvenle bakabilir, her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hep birlikte, daha güçlü, daha yardımsever bir toplum olma yolunda ilerleyeceğimize inanıyoruz.

Bu felaketin acısını yüreğimizde taşıyarak, yitirdiklerimizin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmak adına, el ele, omuz omuza vererek yarınlarımızı inşa etme kararlılığı içindeyiz. Her bir adımda umudu yeşertmeye, acılarımızı sevgiyle sarıp sarmalamaya ve daha güzel bir dünya için birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımı rahmetle yad ediyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." - ERZİNCAN