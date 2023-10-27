Vali Aydoğdu: "Cumhuriyet'in yüzüncü yılına girmiş olmanın coşkusunu gururunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, "Cumhuriyet'in yüzüncü yılına girmiş olmanın coşkusunu gururunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, "Cumhuriyet'in yüzüncü yılına girmiş olmanın coşkusunu gururunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de gururla coşkuyla kutluyoruz. Bin yıllık devlet geleneğimizin son halkasını oluşturan bu muhteşem Cumhuriyet'in yüzüncü yılına girmiş olmanın coşkusunu gururunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklarda, bu ulu çınarın her dalında, her yaprağında onların emanetini görüyoruz. Onların fedakarlıkları sayesinde, bu coğrafyada Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, eğitimden sanayiye, teknolojiden sağlığa kadar birçok alanda modern dünyanın parlayan yıldızı olduk.

Erzincan, huzurun ve kardeşliğin timsali, insanların el ele omuz omuza birlikte yaşadığı kadirşinas, hamiyetperver insanların olduğu bir şehirdir. Bu birlikte yaşama kültürü, Cumhuriyet'imizin en değerli kazanımlarından biridir.

Bu kazanımlar çerçevesinde kadim şehrimiz Erzincan'ın sadece kendi sınırları içinde değil, tüm Türkiye'de bir örnek şehir olma yolunda ilerlemesi için gayret gösteriyoruz. Erzincan, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini en iyi şekilde yansıtan ve geleceğe umutla bakan bir şehir olarak gelişimini sürdürecek, bizler de bu gelişimin devamlılığı için yenilikçi projeler üreteceğiz.

Geçmişten aldığımız ilhamla, vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için durmaksızın çalışıyoruz. Geleceğimizi aydınlatmak, istiklalimizi korumak ve istikbalimizi inşa etmek için de omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Bu özel günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Doğum günün kutlu olsun canım Türkiye'm" - ERZİNCAN