Vali Aydoğdu: "Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımızın bağımsızlığı uğruna verdiği mücadele ile milletimizin gönlünde ebedi bir yer edinen Kurtuluş Savaşımızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek, cephede kahramanca mücadele eden büyük bir komutan, aziz milletimizin yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan büyük bir liderdir.

Kurtuluş Savaşı boyunca Türk milletinin gücüne inanan ve bu büyük zaferin milletin eseri olduğunu her fırsatta vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuzun ve dünya halklarının özgürlük ve bağımsızlık meşalesi olmuştur. İleri görüşlülüğü ve barış yanlısı duruşu onu dünyanın en saygın devlet adamlarından biri yapmıştır.

Büyük fedakarlıklarla kurulan ve bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyet'ini geleceğe taşıma sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar." sözünün ışığında, hiç durmadan çalışmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlü bir ülke olarak gelecek kuşaklara aktarmak, en büyük görevimizdir.

Hiç şüphe yok ki milletçe birlik ve beraberlik içinde elde ettiğimiz başarılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği hedeflere kararlılıkla yürüdüğümüzün en belirgin ispatıdır. Şunu da gururla ifade etmek isterim ki uluslararası alanda, gücü günden güne artan, bütün dünya tarafından ilgiyle izlenen ve kararlılıkla ilerlemesini sürdüren bir Türkiye var ve ülkemiz önemli bir bölgesel güç olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemesini sürdürmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ile yad ediyor, O'na, kahraman silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." - ERZİNCAN