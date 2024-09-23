Vali Aydoğdu, 37. Ahilik Haftası'nda Esnafları Tebrik Etti

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, 37. Ahilik Haftası kapsamında, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ettiler.

Vali Hamza Aydoğdu, Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı seçilen esnafları tebrik ederek plaketlerini takdim etti.

Vali Aydoğdu, iyi ahlak, doğruluk, cömertlik, yardımseverlik ve kardeşlik gibi çok kıymetli değerleri barındıran Ahilik Kültürünün yaşatılmasının önemini vurgulayarak, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutladı. - ERZİNCAN