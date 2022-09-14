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Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi

Yerel Haberler

Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.

Bazı resmi kurumların temsilcilerinin de hazır bulunduğu halk günü etkinliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi. Etkinlikte vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri dinlendi. Vali Cevdet Atay, vatandaşların sorunlarını not alırken, ilgili kurum müdürlerine de çözümler için talimat verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Yerel Haberler

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