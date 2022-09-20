Vali Atay sorunları yerinde dinliyor Yerel Haberler DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Eski mengencik Köyünü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Eski mengencik Köyünü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Düzce'de köy ziyaretleri köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Cevdet Atay, son ziyaretini Eski Mengencik köyüne gerçekleştirdi. İlgili kurum ve kuruluş müdürlerinin de katılım sağladığı köy ziyaretinde Düzce Valisi Cevdet Atay vatandaşlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. İhtiyaçlarını yerinde tespit eden Vali Atay, köylülerin taleplerini de dinledi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Yerel Haberler

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