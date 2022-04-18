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Vali Atay, şehit ailesiyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Atay, şehit ailesiyle bir araya geldi

Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit jandarma uzman çavuş Özgür Işık'ın ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit jandarma uzman çavuş Özgür Işık'ın ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Vali Cevdet Atay, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Vali Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Özgür Işık'ın baba ocağını ziyaret etti. Atay çiftine Aile ve sosyal Hizmet İl Müdürü Ercan Öztürk de eşlik etti. Işık ailesiyle bir süre sohbet eden heyet, talep ve önerilerini de dinledi. - DÜZCE

Vali Atay, şehit ailesiyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Düzce, Çavuş, Şehit, Yerel, Haberler

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