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Vali Atay, miniklerle oyun oynadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Atay, miniklerle oyun oynadı

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Çocuk evleri sitesini ziyaret eden Vali Cevdet Atay, burada öğrencilerle oyun oynadı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Çocuk evleri sitesini ziyaret eden Vali Cevdet Atay, burada öğrencilerle oyun oynadı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan ayı sebebi ile ziyaretlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede hem aile ziyaretleri yapan hem de kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden Atay, son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Çocuk evleri sitesini ziyaret etti. Çocuklar ile birlikte karşılıklı sohbet eden Vali Atay, daha sonra minik öğrenciler ile birlikte oyunlar oynadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de katılım sağladığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Vali Atay, miniklerle oyun oynadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

oyunlar, Ramazan, Çocuk, Düzce, Yerel, Haberler

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