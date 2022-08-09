Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı köy ziyaretleri devam ediyor. Kurum amirlerinin katılımı ile son köy buluşmaları Develibesni ve Çakırhacı İbrahim köyünde yapıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından başlatılan köy ziyaretleri her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Köy halkı ile buluşarak köylülerin sorun ve sıkıntılarının dinlenildiği ziyaretlerin sonuncusu Develibesni ve Çakırhacı İbrahim köylerinde gerçekleştirildi. Kurum amirlerinin de katılım sağladığı köy ziyaretlerinde Köy halkıyla bir araya gelen Vali Cevdet Atay, vatandaşlarla sohbet etti. Köylere en iyi hizmeti getirmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Vali Atay, köy halkının görüş ve isteklerini dinledi. - DÜZCE