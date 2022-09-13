Vali Atay, kaza da hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı diledi Yerel Haberler DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Yakup Gökçe'nin ailesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Yakup Gökçe'nin ailesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. Muğla'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yakup Gökçe hayatını kaybetti. Vali Atay, Gökçe'nin ailesini ziyaret etti. Arapçiftliği Mahallesi'nde yaşayan Yakup Gökçe'nin ailesini ziyaret eden Vali Atay, ailenin acısını paylaştı. Başsağlığı dileğinde bulunan Vali Atay, ailenin yanında olduğunu belirtti. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Borsa İstanbul Muğla Düzce Gökçe Yerel Haberler

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