Vali Atay iftarını askerlerle birlikte yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, iftarını Jandarma Alay Komutanlığında görevli subay astsubay, uzman çavuş ve erlerle birlikte yaptı. İftar sonrasında ise evde eğitim gören Sena Yeşilyurt'u ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay her akşam bir kurumda iftarını açıyor. Daha önce sağlıkçılarla iftar yapan Vali bu kez ise Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ile birlikte, Jandarma personeli ile bir araya gelerek iftar yaptı. İftar öncesi askerlerle sohbet eden Cevdet Atay, akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte oruç açtılar. Program sonunda Vali Atay, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

İftardan sonra Yuşilyurt'u evinde ziyaret etti

Vali Cevdet Atay, askerlerle yaptığı iftarın ardından ise evde eğitim gören ilkokul öğrencisi Sena Yeşilyurt ve ailesinin konuğu oldu. Atay, Sena ile yakından ilgilenerek dersleri ile ilgili bilgi aldı ve ailenin ramazan ayını tebrik ederek, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE