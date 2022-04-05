Vali Atay eşi ile birlikte aile ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, eşi Elçin Altay ile birlikte aile ziyaretlerine devam ediyor. Atay son olarak 4 mahallede aileleri ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce'de aile ziyaretlerine büyük önem veren Vali Cevdet Atay, son olarak 4 ayrı mahallede eşi Elçin Altay ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Nalbatoğlu Mahallesi'ne giden Vali Atay'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk de eşlik etti. Atay daha sonra Sallar Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallelerinde ki aileleri ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Vali Cevdet Atay daha sonra son olarak Çamlıevler Mahallesi'nde ki aile ziyaretini gerçekleştirdi. - DÜZCE