Vali Atay'dan 101 yaşındaki Saniye teyzeye ziyaret Yerel Haberler DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde 101 yaşındaki Saniye İşler'i evinde ziyaret etti elini öptü, hayır duasını aldıVali Cevdet Atay, beraberinde kurum amirleriyle birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle ziyaretler yaptı. DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde 101 yaşındaki Saniye İşler'i evinde ziyaret etti elini öptü, hayır duasını aldı Vali Cevdet Atay, beraberinde kurum amirleriyle birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle ziyaretler yaptı. İlk olarak Kültür Mahallesinde yaşayan 101. yaşındaki Saniye İşler'i evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı. Atay, Saniye teyzeye "Sizlere sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Sizler, başımızın tacısınız, birlikte yaş alıyoruz" dedi. Vali Atay daha sonra ise huzurevinde kalan yaşlıları sohbet ederek onlarla sohbet etti. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Dünya Düzce Yerel Haberler

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