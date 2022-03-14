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Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet ile birlikte halk buluşmaları kapsamında Çamköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet ile birlikte halk buluşmaları kapsamında Çamköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Vali Cevdet Atay, son olarak Çamköy Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Atay, halkın talep ve önerileri dinledi. - DÜZCE

Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi

Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi

Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce, Yerel, Haberler

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