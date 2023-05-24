Vali Atay, aileleri evinde ziyaret ediyor

DÜZCE (İHA) – Köy ve mahallelerde temaslarını sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca ilçesinde vatandaşları evinde ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Yığılca'ya giden Vali Atay, ilgili kurum müdürleriyle birlikte ilçede hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Güney Köyü, Vayıslar Köyü ve Orhangazi Mahallesinde hanelere girerek vatandaşlara bir araya gelen Vali Atay, sorunlarını dinledi, çözümü için de ellerinden geldiğince çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Ayrıca Yığılca ilçesinde yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Merhum Ali Acar'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Köy ve mahallelerde hane ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE