Vali Atay, 112 personelini unutmadı - Haberler

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Vali Atay, 112 personelini unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Atay, 112 personelini unutmadı

Düzce Valisi Cevdet Atay, 7 gün 24 saat görev başında olan ve acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olan 112 personeli ile birlikte orucunu açtı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, 7 gün 24 saat görev başında olan ve acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olan 112 personeli ile birlikte orucunu açtı.

112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan personellerle birlikte orucunu açan Vali Cevdet Atay, iftarın ardından birlikte çay içip bir süre sohbet etti. Merkeze gelen asılsız çağrılardan, merkezin işleyişine kadar birçok konuda personellerle hasbihal eden Vali Atay, çağrı merkezi ekiplerine başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek ayrıldı. - DÜZCE

Vali Atay, 112 personelini unutmadı

Vali Atay, 112 personelini unutmadı

Vali Atay, 112 personelini unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce, 112, Yerel, Haberler

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