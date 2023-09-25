Vali Aslan taziyede bulundu
DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ezgi Nida Yavuz'un ailesini Vali Selçuk Aslan ziyaret ederek taziyede bulundu.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ezgi Nida Yavuz'un ailesini Vali Selçuk Aslan ziyaret ederek taziyede bulundu.
Düzce'nin Körpeşler Mahallesi'nde yaşayan Hamidiye Şehit Özgür İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Küçük kız Düzce'nin Yığılca ilçesinde de toprağa verilmişti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, vefat eden, Hamidiye Şehit Özgür İlkokulu öğrencisi Ezgi Nida Yavuz'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Vali Aslan aileye başsağlığı dileğinde bulundu. - DÜZCE