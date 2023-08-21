Vali Aslan'dan anlamlı mesaj

DÜZCE(İHA) – Valiler kararnamesiyle Düzce'ye vali olarak atanan göreve başlayan Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı.

DÜZCE(İHA) – Valiler kararnamesiyle Düzce'ye vali olarak atanan göreve başlayan Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı. Aslan, "Çiçek yerine depremzedeler için Afad'a bağış yapın" dedi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan kentteki görevine 19 Ağustos 2023 Cumartesi sabahı itibariyle başladı. Vali Aslan, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Mesajında "Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlar; Düzce Valisi olarak göreve başlamama gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür eder; kutlama için çiçek gönderilmemesi, yerine depremden zarar gören vatandaşlarımız için Afad'a bağışta bulunulmasını istirham eder; Selam ve muhabbetlerimi sunarım" dedi ve AFAD bağış hesaplarını paylaştı. - DÜZCE