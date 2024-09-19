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Düzce Valisi Aslan'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Düzce Valisi Aslan'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yayımladığı mesajda, vatan için canlarını ortaya koyan gazilere minnet ve saygılarını sundu. Gazilerin cesareti ve fedakarlıklarının milletin bağımsızlığı ve birliği için önemine vurgu yaptı. Aslan, devletin her zaman gazilere ve şehit ailelerine sahip çıkma sözü verdi ve ebediyete intikal eden gazilere rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve huzur diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Aslan mesajında şunları söyledi; "19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin onurunu ve özgürlüğünü korumak için en değerli varlıklarını feda eden, bizler için daima gurur kaynağı olan kahramanlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ve 'Mareşal' rütbesinin verildiği bu anlamlı günde gazilerimizin cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi, milletimizin her daim hatırlayacağı ve gelecek nesillere aktaracağı birer destandır. Gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve huzurumuzun teminatıdır. Onların fedakarlıkları sayesinde milletimiz, bugün özgürce yaşamaktadır. Milletin birliği ve vatanın bütünlüğü için büyük bir özveriyle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, milletimizin en değerli emanetleridir. Sultan Alparslan'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e; Varna'dan, Plevne'ye; Çanakkale'den, Sakarya'ya; Kore'den, Kıbrıs'a; Terörle Mücadele'den, 15 Temmuz'a; tüm kahramanlarımız, vatan size minnettardır. Devletimiz, gazilerimize ve şehit ailelerine daima sahip çıkmayı, onlara en iyi şekilde hizmet etmeyi kendine görev bilmiştir. Bugün olduğu gibi her zaman gazilerimizin yanında olacak, onların onurlu mücadelesini gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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