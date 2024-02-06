Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Aslan, "Acısı hala yüreklerimizde tazeliğini korumaktadır" dedi.

Vali Selçuk Aslan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Acıların hala tazeliğini koruduğunu söyleyen Aslan, "Asrın felaketi olarak adlandırılan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı hala yüreklerimizde tazeliğini korumaktadır. Ancak, bu zorlu süreçte gösterdiğimiz toplumsal dayanışma, azim ve kararlılık, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Depremin ilk anından itibaren gösterilen hızlı refleks, etkili müdahale, arama ve kurtarma ekiplerimizin koordineli çalışmaları, devletimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Depremler nedeniyle kaybettiğimiz canlarımızı unutmak mümkün değildir. Canlarımızın her birini rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu süreçte yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Yaşanan acı tecrübelerin bize kazandırdığı derslerle daha hazırlıklı olacağız"

Selçuk Aslan, zorluklara karşı daha hazırlıklı olunacağını belirterek "Cumhurbaşkanımız önderliğinde, kurumlarımız arasında en üst seviyede koordinasyon ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, depremden etkilenen bölgelerdeki tahribatın ortadan kaldırılması ve yeniden inşa süreci büyük bir ivme ile sürdürülmektedir. Başta Türkiye Tek Yürek kampanyası olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın çabaları, büyük milletimizin destek ve bağışları, depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Asrın birlikteliğine desteklerini esirgemeyen alicenap Türk Milletine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, inşası tamamlanan konutların kuraları çekilip hak sahiplerine teslim edilmektedir. Bu teslimatlar, yaralı yüreklerimize umut olurken yeni başlangıçların da kapısını aralamaktadır. Meydana gelen depremlerin ardından başlayan yeniden inşa süreci, devletimizin vatandaşlarımız ile birlikte gösterdiği azim, çaba ve birliktelik ruhuyla en kısa sürede sonuca ulaşacaktır. Yaşanan acı tecrübelerin bize kazandırdığı derslerle, gelecekte karşılaşacağımız zorluklara karşı daha hazırlıklı olacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Aslan, son olarak ise "6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümü vesilesiyle, gelecekte benzer felaketlerin bir daha yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim, asrın birlikteliğinde sergilediğimiz birlik beraberlik ve dayanışma ruhu ile aziz milletimizin gücünü yarınlara taşımayı bizlere nasip eylesin. Asrın felaketinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve baş sağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi. - DÜZCE