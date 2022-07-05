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Vali Ali Çelik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ali Çelik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Kütahya'daki huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması için her hafta pazartesi günleri, Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın bu haftaki öncelikli gündem maddesi dolandırıcılık olayları oldu.

Kütahya'daki huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması için her hafta pazartesi günleri, Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın bu haftaki öncelikli gündem maddesi dolandırıcılık olayları oldu.

Son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için harekete geçildiğini kaydeden Vali Ali Çelik, sosyal medya ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden ve bireysel önlemlerin önemine dikkat çeken Vali Çelik, vatandaşların gerek sosyal medya platformları gerekse yüz yüze yapılan çalışmalarla bilgilendirildiğini söyledi.

Dolandırıcıların gündemdeki konuları seçerek vatandaşlardan para talebinde bulunduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, kurumsal kimliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

İnternet üzerinden güvenilir olmayan sitelerden alışveriş ve kapora ödemesi yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Çelik, birçok vatandaşın bu yöntemle mağdur edildiğini belirtti.

Hiçbir resmi kurum ve kamu görevlisinin vatandaşı arayarak para talep etmeyeceğinin de altını çizen Vali Çelik, "Bu tür aramalara asla itibar etmeyin. Bu olaylardan herhangi biriyle karşı karşıya kaldığınızda ise en kısa sürede 112'yi arayın" dedi.

Toplantı, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon konularının istişare edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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