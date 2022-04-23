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Vali Ali Çelik'in makamı çocuklara emanet

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ali Çelik'in makamı çocuklara emanet

Kütahya Valisi Ali Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Ceyda Gülmez ile Efe Tunç Mutlu'ya devretti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Ceyda Gülmez ile Efe Tunç Mutlu'ya devretti.

Makamı devralan çocuklar, bütün dünya çocuklarına sevgi ve barış içinde yaşam dilediler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan ettiğini anlatan Vali Ali Çelik, "Yarın bu koltuklarda sizler oturacaksınız. Geleceğimiz sizlerin ellerinde şekillenecek. Daha güçlü bir Türkiye için var gücünüzle çalışacağınıza yürekten inanıyor ve sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Ceyda ve Efe'ye hedeflerini, hayalini kurdukları mesleği de soran Vali Çelik, "Hangi mesleği yaparsanız yapın, önceliğiniz iyi insan olmak olsun, bunun için gayret gösterin" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kütahya, Çocuk, Yerel, Haberler

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