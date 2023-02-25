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Vali Ali Çelik: "Birlikte iyileşeceğiz"

Yerel Haberler

Vali Ali Çelik: 'Birlikte iyileşeceğiz'

Depremzedeler için seferber olan Kütahyalılara teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Desteklerinizin hepsi çok kıymetli, hepsi çok önemliydi.

Depremzedeler için seferber olan Kütahyalılara teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Desteklerinizin hepsi çok kıymetli, hepsi çok önemliydi. Birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Vali Ali Çelik, "Depremin ilk gününden itibaren seferber olan Kütahyalı hemşerilerime yürekten teşekkür ederim. Acıyı, umudu, dayanışmayı bir arada yaşadık. Desteklerinizin hepsi çok kıymetli, hepsi çok önemliydi. Yaralar sarılana dek desteğimizi sürdürmeliyiz. Birlikte iyileşeceğiz" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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