Vali Ali Çelik 80 gün sonra Kütahya'da

Hatay'da koordinatör vali olarak görevini sürdüren Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya'da kurum ve daire müdürleriyle Değerlendirme Toplantısı yaptı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görevini sürdüren Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya'da kurum ve daire müdürleriyle Değerlendirme Toplantısı yaptı. Çalışmalar ve faaliyetler hakkında geniş bilgiler alan Vali Çelik, hizmetlerin güvenilir, kaliteli ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmaların artırılmasını istedi. Vali Çelik, mesaisini haftanın 4 günü Kütahya'da, 3 gün ise Hatay'da sürdürecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından koordinatör vali olarak depremin en çok yıkıma uğrattığı illerden biri olan Hatay'a görevlendirilen Kütahya Valisi Ali Çelik, 80 gün sonra Kütahya'ya geldi. Vali Ali Çelik, kente gelir gelmez kurumların faaliyetleri hakkında bilgi almak, mevcut projelerin takibi ve değerlendirmesi için kurum ve daire müdürleriyle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda, vali yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen Değerlendirme Toplantısı'nda; kurumların faaliyetleri, yürütülen projeler, hedefler görüşüldü. Ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği değerlendirildi. Kurum müdürlerine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Ali Çelik hizmetlerin güvenilir, kaliteli ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmaların artırılmasını istedi.

"Kütahya tüm imkanlarını Hatay için seferber etti"

Kütahya'nın Hatay'da depremin izlerini silmek, yaraları sarmak için ilk günden itibaren kenetlendiğini belirten Vali Çelik, "Maden işçilerimiz, belediyelerimiz, kurumlarımız, ticaret ve sanayi odalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Kütahyalı hemşehrilerimizin her biri destekleriyle Hatay'ın yanında oldu. Kütahya, yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber etti. Gerek maddi gerek manevi desteğiyle gönüllere dokunan, iyiliğin ve dayanışmanın parçası olan her bir hemşehrime minnettarım, devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kütahya'da 5 bin 551 depremzedenin misafir edildiğini aktaran Vali Çelik, ekiplerin depremzedeleri yalnız bırakmadığını belirterek tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. - KÜTAHYA