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Vali Ali Çelik, 104 Yaşındaki Zekiye Temel'i Ziyaret Etti

Vali Ali Çelik, 104 Yaşındaki Zekiye Temel'i Ziyaret Etti
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Hakkari Valisi Ali Çelik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 104 yaşındaki Zekiye Temel'i evinde ziyaret ederek sohbet etti ve ona çiçek hediye etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 104 yaşındaki Zekiye Temel'i evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Ali Çelik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesi ile Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden 104 yaşındaki Zekiye Temel'i ziyaret etti. Kızı Şükran Temel ile birlikte yaşayan Zekiye Temel'i ziyaret eden Vali Çelik, yaşlı çınarın asırlık yaşam hikayesi üzerinde hasbihalde bulundu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Temel'e çiçek hediye eden Vali Çelik; Temel ailesine içten sohbetleri ve samimi misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Çelik'e Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Ünalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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