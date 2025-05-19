Vali Aktaş'tan 19 Mayıs mesajı

Uşak Valisi Naci Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak yaktığı meşalenin, yalnızca bir savaşın değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren bir diriliş olduğu aktaran Vali Aktaş; "19 Mayıs 1919; bir milletin yeniden doğuşunun, esareti kabul etmeyen bir ruhun, bağımsızlığa atılan ilk adımın adıdır. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, yalnızca bir savaşın değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren bir dirilişin başlangıcı olmuştur. Bu kutlu gün, Türk milletinin hürriyet aşkını ve sarsılmaz kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği, tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıdır. O gün Samsun'dan yükselen umut, Amasya'da kararlılığa, Erzurum ve Sivas'ta birlik ve beraberliğe, Ankara'da ise bağımsızlığa olan inancın bayrağına dönüşmüştür. İşte bu ruh, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış, Yüce Milletimizin azmiyle şekillenmiştir." ifadesini kullandı.

Gençlerin değişime açık, donanımlı bireyler olarak ülkeye daha güçlü ve umut dolu yarınlara taşıyacağının inancı olduğunu dile getiren Vali Aktaş; "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizsiniz." diyen Gazi Mustafa Kemal, sizlere duyduğu güveni bu sözlerle açıkça ortaya koymuştur. Bu ifade, yalnızca bir öğüt değil; aynı zamanda büyük bir inanç ve sorumluluğun ifadesidir. Bu nedenle sizler, bilimin ve aklın yolunda ilerlemeli, araştırmalı, sorgulamalı ve sürekli kendinizi geliştirmelisiniz. Değişime açık, donanımlı bireyler olarak ülkemizi daha güçlü ve umut dolu yarınlara taşıyacağınıza inancımız tamdır. Unutmayalım ki, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla bize emanet edilen bu toprakları korumak ve yüceltmek siz gençlerimizin görevidir. İnanıyoruz ki sizler, bu kutlu emanete sahip çıkacak ve Cumhuriyetimizi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaksınız." ifadesini kullandı.

Vali Aktaş sözlerine; "Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK