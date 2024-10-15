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Vali Aktaş taksi esnafını ziyaret etti

Vali Aktaş taksi esnafını ziyaret etti
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Uşak Valisi Naci Aktaş taksi esnafını ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş taksi esnafını ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı yanında bulunan taksi durağını ziyaret etti. Vali Aktaş'ın yanı sıra ziyarette Vali Yardımcısı Olgun Öner ve Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'da bulundu. Taksi esnafla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinlediler. Vali Aktaş ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Taksi şoförleri ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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