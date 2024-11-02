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Vali Aksoy, Vatandaşlarla Halk Günü Toplantısında Buluştu

Vali Aksoy, Vatandaşlarla Halk Günü Toplantısında Buluştu
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Eskişehir'de düzenlenen halk günü toplantısında Vali Hüseyin Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durdu. Vali Aksoy, devletin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için titiz çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Vali Hüseyin Aksoy, düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Vali Aksoy, çözüm önerileri üzerinde durdu ve ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Vali Aksoy'un toplantı esnasında yaptığı konuşma ise şu şekilde;

"Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları, istek ve talepleri bu toplantılar sayesinde dile getirmeleri, bizler için son derece önemlidir. Devlet olarak, bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sizlerin bize ilettiği her türlü sorun ve talepleri dikkatle dinliyor ve değerlendiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara en hızlı şekilde çözüm bulmaktır. Bu toplantılar, sizlerle birebir görüşerek sorunları yerinde tespit etmemize ve çözüm üretmemize olanak tanımaktadır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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