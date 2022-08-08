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Vali Aksoy, vatandaşların taleplerini dinledi

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Vali Aksoy, vatandaşların taleplerini dinledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü çerçevesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü çerçevesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Aksoy, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilen 'Halk Günü' buluşması, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıyı düzenleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, randevu ile bir araya geldiği vatandaşların derdini dinledi. Vali Aksoy, buluşmada kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not alırken iletilen taleplerin çözümü için gerekli işlemlerin yapılması noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Aksoy'a teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Aydın Yerel Haberler

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