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Vali Aksoy'un Regaip Kandili mesajı

Yerel Haberler

Vali Aksoy'un Regaip Kandili mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Üç aylara girdiğimiz bu günlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimin Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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