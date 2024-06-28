Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 233'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 233'üncü kuruluş yıl dönümüyle ilgili yayımlamış olduğu mesajında, "Binlerce yıllık tarihe ve köklü geleneklere sahip, mazisi gurur, şan ve şeref dolu Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2 bin 233'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Vali Aksoy, Türk Kara Kuvvetleri'mizin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Binlerce yıllık tarihe ve köklü geleneklere sahip, mazisi gurur, şan ve şeref dolu Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2 bin 233'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, şanlı ordumuzun tüm fertlerine görevlerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR