Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "1 Haziran 1911'de kurulan Türk Hava Kuvvetleri (THK) 'İstikbal göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş, tecrübesi ve nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır" dedi.

Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Aziz milletimizin göklerdeki gururu olan Hava Kuvvetleri'mizin kuruluşunun 113'üncü yılını coşku ve heyecan içinde kutluyoruz. 1 Haziran 1911'de kurulan Türk Hava Kuvvetleri, 'İstikbal göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş, tecrübesi ve nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır. Türk Hava Kuvvetleri'miz ülkemizde ve dünyada barışın tesisinde üstlendiği görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk Hava Kuvvetleri'mizin kuruluşunun 113'üncü yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; vatanımızın, semalarımızın ve asil milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR