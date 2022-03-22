Vali Aksoy, şehit babası Aygün ile görüştü

BİNGÖL (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Çineli özel harekat polisinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit olurken, şehit ateşi Aydın'a düştü. Yaşanan elim olayın ardından Çine'ye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehit düşen özel harekat polisi Necati Aygün'ün baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Acı haberi alarak hastaneye kaldırılan baba Mehmet Aygün ile görüşen Vali Aksoy, başsağlığı diledi.

Acılı aileye destek olan Vali Aksoy; "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, emniyet teşkilatımıza ve milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanları cennet olsun" dedi. - AYDIN