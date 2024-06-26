Vali Aksoy şehidin baba ocağına ziyarette bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit Jandarma Komando Çavuş Nuri Tavşanlıoğlu'nun baba ocağını ziyaret etti.

Jandarma Komando Çavuş Nuri Tavşanlıoğlu, Mardin'in Savur ilçesinde vatani görevini yerine getirirken 19 Ocak 1997 tarihinde şehit oldu. Vali Hüseyin Aksoy, yakın bir tarihte şehit Tavşanlıoğlu'nun Mihalgazi ilçesinde bulunan baba ocağına ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Vali Aksoy aileye baş sağlığı dilerken, şehidin ruhu için topluca dualar okundu. - ESKİŞEHİR