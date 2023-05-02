Vali Aksoy, Sarıçay Barajı'nda incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'ın en büyük yatırımlarından biri olan Sarıçay Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'ın en büyük yatırımlarından biri olan Sarıçay Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Barajın tamamlanması neticesinde Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyu sağlanacak.

Sarıçay Barajı'nın inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sarıçay Barajı'nda DSİ Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Söke İlçe Emniyet Müdürü, Söke İlçe Jandarma Komutanı ve firma yetkilileri ile birlikte saha incelemesi yaparak barajın genel durumu hakkında bilgiler aldı. Barajın,1 milyon 702 bin metreküp yapılması planlanan gövde dolgusunun 307 bin metreküpü tamamlanarak toplam dolgunun yüzde 18'i tamamlandı. Baraj inşaatında toplam fiziki gerçekleşme ise yüzde 25,66 oldu. Barajın derivasyon kondüvisi, ön batardo, memba batardosu imalatları ise tamamlandığı öğrenildi.

Aydın'ın en önemli yatırımı Sarıçay Barajı

Söke'nin Bağarası ve Çalışlı Mahallerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı Aydın'ın bereketli topraklarına can suyu olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

66 milyon metreküp su depolanacak

Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.Yapım aşaması devam eden baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. - AYDIN